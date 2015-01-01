Viaport Marin, Mayıs 2015’te açılacak

Via Properties’in Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar heyecan verici projeyi açıkladı: “Via Properties tarafından inşa edilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla Tuzla’da hayat bulan Viaport Marin, Mayıs 2015’te İstanbulluların hizmetine açılacak.”

Viaport Marin Projesi, 570 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor. 5 çıpalı marina konseptinin uyarlandığı projede, unutulmaya yüz tutan balıkçı barınakları yeniden inşa ediliyor. Tuzla halkının yararlanabileceği sosyal alanlardan oluşan projede, 150 bin metrekare yeşil alan, 750 yat kapasiteli marina, adacıkların üzerine yerleştirilmiş otel ve Tuzla halkı ile yat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ticari üniteler yer alacak. Yeşil alanlar, dev bir park ve oyun alanlarıyla 7’den 70’e herkese hitap edecek Viaport Marin, Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen deniz oteliyle de fark yaratmaya hazırlanıyor.