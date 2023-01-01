Vodafone ve DHL Supply Chain arasında 23 milyon TL’lik lojistik anlaşması

Vodafone ve DHL Supply Chain arasında gerçekleşen işbirliği kapsamında Vodafone lojistik operasyonları DHL Supply Chain’in Gebze’deki yeni merkezine taşındı.

DHL ile 23 milyon TL değerinde 5 yıllık bir anlaşmaya imza atan Vodafone, 10 bin Euro paletlik hacme sahip yeni lojistik ve dağıtım merkezinde gerçek zamanlı kameralarla uçtan uca stok takibi yaparak operasyonel verimliliğini artıracak. Vodafone’un tüm network ekipmanlarının depolanması ve Türkiye’ye dağıtımı, teslimatı, yerinde elleçleme gibi süreçler DHL Supply Chain tarafından gerçekleştirilecek merkezde, Vodafone’un cihaz test ve onarım birimleri de yeralacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Hatiboğlu, “Lojistik faaliyetlerimizi daha büyük ve akıllı bir binada gerçekleştirerek operasyonel verimliliğimizi ve hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz” dedi. DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı ise yaptıkları işbirliğini sektörlerinin öncüsü iki firmanın yarattığı verimli bir iş ortaklığının ilk adımı olarak gördüklerini söyledi.