VOLVO, yola GEFCO Türkiye ile devam ediyor

Otomotiv sektörünün güvenilir ve sağlam firmalarından VOLVO, otomobillerinin dağıtımı için otomotiv lojistiği sektörünün liderlerinden GEFCO Türkiye ile yola devam etme kararı aldı.

Yapılan dağıtım ihalesinin ardından, VOLVO otomobillerinin Türkiye genelinde 18 ilde yeralan 29 VOLVO bayiine dağıtım operasyonları GEFCO Türkiye tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. VOLVO’nun tüm operasyon süreçleri GEFCO Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. GEFCO Türkiye Genel Müdürü Fulvio Villa “VOLVO ile işbirliğimiz çok mutluluk verici. Önümüzdeki dönem çalışmalarımıza daha verimli şekilde devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.