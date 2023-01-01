“Yılın Sürücüsü” OMSAN’dan

Yarışmaya, araçları güvenli şekilde kullanan, çalışmakta oldukları...





Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği IRU tarafından verilen “Profesyonel Sürücü Onur Nişanı”nı kazanan 82 sürücüden Hasan Narman, “Yılın Sürücüsü” ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmaya, araçları güvenli şekilde kullanan, çalışmakta oldukları şirketlere ve meslek kurallarına bağlılık gösteren 25 ülkeden profesyonel sürücüler, katıldı.

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan “OMSAN’ın şoförlerinin eğitim ve gelişimlerine en çok yatırım yapan firmaların başında geldiğini” söyledi.