Yurtiçi Kargo:

Yurtiçi Kargo, “Facebook Şubesi” ile Facebook üzerinden indirimli hizmet sunmaya başladı.





Türkiye’nin ilk kargo şirketi olan ve daha önce geliştirdiği “Bireysel İnternet Şubesi” ile sektördeki yenilikçi anlayışını vurgulayan Yurtiçi Kargo, “Facebook Şubesi” ile benzer bir hizmeti Facebook üzerinden sunmaya başladı. Yurtiçi Kargo resmi Facebook sayfasından erişilebilecek uygulamada kullanıcılar, adrese kurye talebi, en yakın şube sorgulaması, gönderi takibi ve teslimat süresi gibi bir çok hizmete Facebook üzerinden erişebilecekler. Kullanıcılar ayrıca, facebook.com/yurticikargo adresli Facebook Şubesi üzerinden yapacakları bütün gönderilerde yüde 30 indirimden de faydalanabilecekler.