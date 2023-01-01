Yurtiçi Kargo, Türkiye’nin En Değerli İlk 100 Markası arasında

1982 yılından bu yana Türkiye’nin ve dünyanın her yanına gönderi yapan ilk Türk kargo şirketi; Yurtiçi Kargo, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın 2014 yılı için gerçekleştirdiği araştırmada, “Türkiye’nin En Değerli İlk 100 Markası” arasında yeralan tek kargo şirketi oldu.

Kurumlar açısından önemli bir itibar göstergesi olan ve Türkiye’nin en değerli 100 markasının açıklandığı sözkonusu araştırmada Yurtiçi Kargo, Türk banka ve finans markalarından sonra, 57. sırada yerini aldı.