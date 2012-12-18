Yurtiçi Kargo'dan doğa dostu uygulama

Yurtiçi Kargo, 2013 yılı itibariyle e-defter uygulamasına geçerek, yıllık toplam 400.000 sayfadan oluşan resmi defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya ve saklamaya başlayacak.





Yurtiçi Kargo, 2013 yılı itibariyle e-defter uygulamasına geçerek, yıllık toplam 400.000 sayfadan oluşan resmi defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya ve saklamaya başlayacak. E-defter uygulaması ile Yurtiçi Kargo, yıllık 2.5 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlamayı hedefliyor. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı'ndan 18.12.2012 tarihinde alınan izin çerçevesinde Yurtiçi Kargo, Oracle kullanıcısı firmalar içerisinde e-defter uygulamasını kullanan ilk firma olma özelliğini taşıyor. Tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini ve korunmasını sağlayarak ticari hayatı kolaylaştıracak olan e-defter uygulaması sayesinde Yurtiçi Kargo, hem elde ettiği kağıt tasarrufu ile doğaya katkıda bulunacak hem de defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi maliyetli ve ağır operasyonel işlemleri artık elektronik ortamda daha hızlı ve tasarruflu bir şekilde gerçekleştirebilecek.