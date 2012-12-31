Yurtiçi Kargo’nun “Avantaj Paketi”

Yurtiçi Kargo, 1 Kasım-31 Aralık 2012 tarihleri arasında geçerli olacak “Avantaj Paketi” kampanyası ile özel ambalaj kutularından satın alan tüm müşterilerine; kutu bedeli, taşıma, sigorta ve adrese teslimat hizmetleri ile, gönderi yola çıktığında ve teslim edildiğinde bilgilendirme yapan SMS hizmetlerini, avantajlı paket fiyatlar ile sunacak.





“Avantaj Paketi” ile adreslerinden gönderi yapmak isteyen Yurtiçi Kargo müşterileri ise, adrese kurye çağırma hizmet bedeli olarak sadece 2 TL+KDV ödeyerek kampanyadan faydalanabilecekler.