Yurtiçi Lojistik farkını gösteriyor

Arıkanlı Holding taşıma grubu şirketlerinden Yurtiçi Lojistik, 2013 yılında hem yurtiçi entegre lojistik hizmetlerinde, hem de uluslararası nakliye hizmetlerinde portföyüne kattığı yeni müşteriler ile bir önceki yıla göre yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştirdi.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen esnek operasyon ve bilgi sistemleri altyapısı ile Yurtiçi Lojistik, 2013 yılında başta otomotiv ve beyaz eşya sektörü olmak üzere kazanmış olduğu yeni müşteri kontratları ile hem hizmet verdiği lokasyon sayısını, hem de personel sayısını arttırdı.

2014 yılına, mevcut 16 lojistik platformuna ek olarak hizmet vermeye başladığı 5 yeni lojistik platformu ve toplamda 100 bin metrekarenin üzerinde depolama alanı ile merhaba diyen Yurtiçi Lojistik, nakliye ve depolama hizmetlerini Türkiye’nin her bölgesine kendi altyapısını kullanarak ulaştırıyor.