Madencilik politikası yok, sektör var

Mehmet Özer - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı





2012 durumu:

İhracatını yüzde 7 artırdı, 4.1 milyar dolara çıkardı. Doğal taş ihracatında artış yüzde 15 oldu, 1.9 milyar dolara çıktı.



Sektörün sorunları:

Tasarım, Ar-Ge ve inovasyon ile sağlanacak uç ürün üretimi bağlamındaki sorunlar. Bir madencilik politikamızın olmaması. Türk madencilik sektörünü daha ileriye taşıyacak "Madencilik Politikası"nın hazırlanması ve bu politika doğrultusunda yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu politikanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile oluşturulması büyük önem taşıyor.



2013 sektörel hedefler:

Sektörünün büyüme ivmesi yüzde 10 olarak devam edecek. ABD pazarına da ihracatın artması bekleniyor. Hindistan, Suudi Arabistan, Irak, Rusya Federasyonu, BAE, Katar ve Brezilya'ya da ihracat artacak. Sektörel heyetlerle yeni pazarlara gidilecek.

Sektörün uzun vadedeki hedefi olarak; 2023 yılı için maden ihracatımızın 15 milyar dolara yükseltilmesi.