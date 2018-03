Endress+Hauser 60. Yılını kutluyor

Proses otomasyonunun önemli oyuncusu Endress+Hauser, her ülkede aynı kalitede hizmet veriyor





Otomasyonda lider

İsviçreli bir aile firması olarak 1953’te George H. Endress ve Ludwig Hauser tarafından kurulan Endress+Hauser, proses otomasyonu konusunda Türkiye ve dünyada lider firma olarak 60. Yılını kutluyor. Bugün 11 farklı ülkede 19 üretim tesisi ve 40’dan fazla ülkede satış merkezi, 70’den fazla ülkede temsilciliği bulunan Endress+Hauser’in 10 bin çalışanı bulunuyor.

Türkiye’de 1984 yılında ‘İntek’ adı ile İstanbul’da bir temsilcilik olarak faaliyete başlayan Endress+Hauser, 1 Temmuz 2007 tarihinde Türkiye’ye gelerek kendi şirketini kurdu. İntek firması, tüm kadrosu ile Endress+Hauser firmasının bünyesine geçmiş oldu. Endress+Hauser Genel Müdürü Lütfü Bilgen, kuruldukları yıldan bu yana satış, pazarlama ve servis konusunda hızla büyüdüklerini söylüyor. Endress+Hauser endüstriyel prosesler için, seviye, akış, basınç, sıcaklık ve sıvı analiz cihazları ve bunlarla ilgili çözümler üretiyor. Seviye ölçümünde, kapasitif, ultrasonik, radar, kılavuzlu radar, hidrostatik prensiple çalışan cihazlar, kapasitif, kondüktif, titreşimli seviye siviçleri ve zor proses koşullarda kullanılan radyometrik seviye cihazları ile hemen hemen bütün uygulamaları kapsıyor. Akış ölçümünde manyetik, vorteks, kütlesel, ultrasonik, termal debimetreler ve orifis ve pitot tüpü gibi fark basınçla çalışan debimetreler yer alıyor. Sıvı Analiz ürün grubu da pH, iletkenlik, bulanıklık, askıda katı madde, çözünmüş oksijen, klor gibi ana parametrelerle, son yıllarda önem kazanan TOC, BOD, COD, amonyak, fosfat, nitrat gibi analizörleri içeriyor. Bunlar dışında da göstergeler, kontaktörler, dijital kayıt cihazları ve çeşitli ara birimleri içeren sistem bileşenleri bulunuyor. Firma ayrıca gıda, çevre, kimya, petrol&gaz, çimento, maden, metal, ilaç, enerji, kağıt, tekstil, otomotiv, gemicilik, yenilenebilir enerji gibi hemen hemen tüm endüstrilere hizmet veren cihazlar üretiyor.



Endress+Hauser Türkiye’de büyüyor

Lütfü Bilgen, Türkiye pazarında; çok geniş ürün portföylerinin olması ve tüm sektörlerde faaliyet göstermeleri nedeniyle farklılık yaratıklarını söylüyor. Satışın yanısıra satış sonrası hizmetlerin kendilerini tercih edilir kıldığını kaydeden Bilgen, “Türkiye’de proses cihazları konusunda hizmet veren firmalar arasında en geniş servis kadrosu olan firma olarak, devreye alma, bakım, kalibrasyon, bakım anlaşmaları, servis, tamir ve yedek parça konularında Türkiye çapında hizmet veriyoruz” diye konuşuyor. Kuruldukları günden bu yana büyüdüklerini anlatan Bilgen, hatta büyümenin ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında dahi sürdüğünü, 2010, 2011 ve 2012 yıllarının hızla artan satış rakamları ve eleman sayısı olarak, hem Endress+Hauser Türkiye, hem de tüm firma genelinde parlak yıllar olarak tarihe geçtiğini belirtiyor. Bilgen, şöyle konuşuyor: “Bu yıl da tabi ki büyüme hedefimiz var ve bu zamana kadar da hedeflerimize uygun olarak devam ediyoruz. Hedefimiz, yeni bölge ofislerimiz ile müşterilerimize daha yakın olmak ve Türkiye’nin her bölgesinde satış ve servis ağımızı arttırmaktır. Bugün Adana Bölgesi’nde bir bölge ofisi bulunan firmamız, bu yıl sonunda İzmir Bölgesi’nde de bir bölge ofisi açmayı planlamaktadır.” Endress+Hauser’i diğer firmalardan farklı kılan en önemli özelliklerden biri şirketin yenilikçi yapısı. Firma, 2000’den fazla patente sahip ve Ar-Ge çalışmalarına önemli bir bütçe ayırıyor.



Her ülkede aynı kalitede hizmet

Yüksek kaliteli ve son teknoloji üretim yapan firma, müşterilerine her ülkede aynı kalitede hizmet almayı garanti ediyor. Firmanın iş ortakları arasında çeşitli endüstrilerde uluslararası olarak hizmet veren firmalar ve yerli ve yabancı büyük sanayi kuruluşları yer alıyor. Bilgen, küçük ve orta ölçekli firmaların kendileri için önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şu bilgiler veriyor: “Özellikle OEM olarak adlandırdığımız makine üreticilerinin hem Türkiye’de hem de global olarak satış hacmimize büyük katkısı mevcuttur. Makine üreticilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen hem ekonomik hem de fazla yer kaplamayan kompak yapıdaki cihazlar ürün portföyümüzde mevcut olup, Türkiye’de özellikle gıda sektöründe dolum makinaları üreten, süt ve pastörizasyon tesisleri kuran firmalarla özel anlaşmalar dahilinde çalışmalarımızı sürdürmekte ve bu faaliyetlerimizi geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca son iki yıldır e-direct olarak isimlendirdiğimiz hizmetimizle özellikle makine üreticilerinin kullandığı bazı ekonomik ürünlerimizin stoklardan satışını katalog ve web sitesi üzerinden yapmaktayız.”