Pilz'den Programlanabilir Emniyet Rölesi PNOZmulti

1 Milyon’dan fazla uygulama!





Çağdaş otomasyon kontrol sistemlerinin büyük kısmı elektronik kontrol cihazlarını kullanır. Bunun sebepleri kontrol sistemlerinin çok küçük boyutlara indirilebilmesi, enerji tasarrufu, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve tabi ki yazılım sistemlerinin avantajlarından faydalanmaktır. Ancak elektronik kontrol sistemlerinin önemli bir dezavantajı da vardır. Herhangi bir elektronik anahtar arıza yaptığında ya devreyi enerji altında bırakır ya da tamamen enerjisini keser. Arıza sonucunda nasıl davranacağının bilinmezliği standart elektronik kontrol sistemlerinin en büyük dezavantajıdır. Oysa insan hayatına ve çevre güvenliğine etki eden otomasyon fonksiyonları mevcut elektronik sistemlerin bu bilinmezliğine emanet edilemez.

Emniyet otomasyon sistemleri kendisini ve çevre birimleri hata ve arızalara karşı denetleyerek bu sorunu tamamen ve kalıcı olarak çözecek şekilde tasarlanır. Bu bağlamda emniyet kontrol sistemleri standart kontrol sistemlerinden çok daha yüksek teknolojiye sahiptir.

Öte yandan insan sağlığı ve çevre güvenliği konuları, artan uygarlık düzeyiyle birlikte çok önemli hale gelmiştir. İşte bu nedenle otomasyon sistemlerinin insan sağlığı ve çevre güvenliğini ilgilendiren bölümlerinin sadece emniyet kontrol sistemleri ile gerçekleştirilmesi Avrupa ve Dünya Standartları ile zorunlu hale getirilmiştir.

Mevcut Emniyet Standartları sadece kullanılan ekipmanın kalitesini, mimarisini ve ömrünü sorgulamakla kalmayıp aynı zamanda kumanda inisiyatifinin kullanıcıdan alınarak sisteme verilmesini ve manipülasyona izin verilmeyecek çözümler üretilmesini de şart koşuyor. 1968 yılında dünyanın ilk Çift El Emniyet Rölesini üreterek pazara sunan Pilz ’in 45 yıl önce yaptığı bu icatla açtığı bu kapının bugün ne kadar önemli hale geldiği anlaşılmaktadır.

PNOZmulti programlanabilir emniyet rölesi bir Türk işadamının talebi doğrultusunda 2002 yılında üretilmiş ve makinelerde kontrol sisteminden kaynaklanan riski mümkün olduğunca düşük düzeyde tutmak amacıyla tasarlanan emniyet röle tabanlı bir PLC ünitesidir.

Dünyada en yaygın kullanılan programlanabilir emniyet rölesi olan PNOZmulti’de emniyet röle fonksiyonları ve mantıksal programlama yapabilme özelliği bir araya getirilmiştir. Kullanıcıya büyük kolaylık ve esneklik sağlayan bu ürün üç ve daha fazla emniyet fonksiyonu (örneğin acil stop devresi, kapı emniyet izleme sistemleri vb.) gerektiren çözümlerde ve orta seviye karmaşık kontrol sistemlerinde ihtiyacı tam olarak karşılamaktadır. PNOZmulti ile birlikte tüm (emniyet ve standart) kumanda fonksiyonları kolayca bir araya getirilebilmektedir. Ayrıca ekipmanlara ait elektriksel kısa devre ve kontak arızalarını da teşhis edebilme yeteneğine sahiptir.

PNOZmulti; enerji tesisleri, presler, robot hatları, kablolu araçlar, eğlence tesisleri, paketleme makineleri (sistemleri), asansör, havaalanları ve brülör kontrol sistemleri gibi farklı sektörlerin sayısız uygulamalarında başarıyla kullanılmaktadır.