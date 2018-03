Perakende sektörü canlanıyor çünkü; “Altın ay” Aralık

Yılın Aralık ayı perakende sektörünün ayıdır. Çünkü sektör yılın son ayında yüzde 15-20 oranında daha fazla büyür. 2015’te vergilerin artacak, fiyatların yeniden düzenlenecek olması yılın son ayında tüketiciyi piyasaya çekti. Perakende satışlarda yüzde 15’lik artış yaşanıyor.

Türkiye perakende sektörü 320 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda ve her yıl Türkiye ekonomisinin de üzerinde yüzde 12’ye yakın büyüme gösteriyor.

Perakende sektörünün “altın ay”ı kuşku yok ki yılın son ayıdır. Aralık ayı perakende cirosu diğer ayların ciro ortalamasının yüzde 15 üstünde olur. Bunun, yılbaşına hazırlık gibi bir nedeni vardır. Bir diğer neden ise şirketler için yılın son tanıtım harcama bütçelerinin Aralık ayında harcanarak tasfiye edilmesidir. Ama herhalde en önemli nedenlerden biri de tüketim mallarına uygulanan bazı vergilerin gelen yeni yıl ile birlikte artacak olmasıdır. Ayrıca şirketler Aralık ayında kampanyalarla geçmiş aylarda kaybedilen satışlarını telafi etme yarışı içine girmektedirler.

Giyim: Hazır giyim ve ayakkabıda yıllık 45 milyar TL'lik ciro yapan şirketlerin, bunun yüzde 14'ünü bu ayda gerçekleştirdiği hesaplanıyor. Ayın ortasına kadar cironun yüzde 30'u, kalan günlerinde ise yüzde 70'i yapılıyor. 2014 Aralık’ında ise geçen yıldan daha çok satış beklentisi var. 2014 yılı için özel olarak bakıldığında durum değişmiyor. Özellikle Kasım sonlarına kadar havaların sıcak geçmesi, tüketicilerin rutin kış harcamalarını da Aralık ayına aktarması sonucunu verdi.

İndirimler: Aralık ayında şirketler hem kış hem de yılbaşına özel indirimleri başlattı. İndirimler yüzde 20 ila 50 arasında olabiliyor. Perakendeciler indirimli ürün, hediye çeki, bedava akaryakıt kuponu, eve çiçek göndermeye kadar birçok yöntemle müşteri çekmeye çalışıyor.

Aralık ayında online perakende satışlar da hızlanıyor. Aralık ayı satışlarında yabancıların da payı artıyor."

Kış stokları: Gıda sektörü açısından Aralık ayının önemi, bazı ürünlere talebin artmasıyla şekilleniyor. Özellikle bakliyata olan talep artıyor.

Hediyelikler: Gençlerin tablet bilgisayar ve telefona yoğun ilgisi biliniyor. Aralık ayında bu ürün gruplarında satışlar artıyor. Çünkü anne ve babalar, yıl boyu erteledikleri hediye alımını Aralık ayına sıkıştırıyorlar. Zaten prim ve sair ek gelirlerin Aralık ayında oluşması da bu durumu normalleştiriyor.

Aralık ayının bir diğer özelliği de Dolar ve Avro’daki rutin yükselişin tersine dönmesidir. Çünkü şirketler yatırım sepetlerinin bileşimini Aralık ayında yeniden tanzim ederler ve bu da “para”dan vazgeçme, “mal”a yönelme eğilimini destekler.

Fiyat artışları: Otomotiv, gayrimenkul, tüketici elektroniği ve perakende sektörlerini Aralık aylarında canlandıran ve ciro artışı getiren bir faktör de pek çok malda piyasa fiyatının yılbaşından sonra yeniden belirleneceği beklentisidir.

Taksitli satışlarda takvimlendirme genel olarak yıl dilimlerine göre yapıldığı için yılın son ayı tüketiciler için yeni alım kararları vermede olumlu bir ortam oluşturmakta bu özel durum ise perakende satışlara olumlu olarak aksetmektedir.

Alışveriş turizmi: Türkiye komşuları ve bölgesi için en büyük tedarikçi konumunda olduğundan alışveriş turizmine de sahne olmaktadır. Alışverişe dışarıdan gelenlerinin sayısının Aralık ayında istikrarlı biçimde arttığı ve bunun da Türkiye perakende pazarını büyüttüğü gözlenmektedir.

AVM cazibesi: Aralık ayında AVM cirolarında da önemli oranda artışlar yaşanıyor. AVM ciro endeksi Aralık ayında genellikle 170 puanın üstüne çıkıyor. Burada en önemli faktörlerin başında perakendecilerin yılbaşı öncesi kampanyaları geliyor. Tüketici perakendecinin sunduğu direkt veya kartlı ödeme kampanyaları doğrultusunda karar değiştirebiliyor veya yönlenebiliyor.

Yılın son haftası özellikle oyuncak sektörü bakımından piyasa ivme kazanıyor.

Ancak Kasım ayına kadar sıcak giden hava şartları özellikle hazır giyim sektöründe satışların gerilemesine neden olmuştu. Yaz aylarında düşen satışlar, havanın soğuması ve yılbaşı hazırlıkları nedeni ile hareketlendi.



