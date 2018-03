Perakende sektörüne kanunla; Nizam intizam

Perakende sektörü yasayı olumlu karşıladı. Piyasanın aktörleri bazı boşlukların yönetmelikle doldurulmasını istiyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun AVM’lere düzen ve sosyal kalite getiriyor.

Zanaatkar nitelikli nadide meslekleri yeniden parlatıyor.

AVM’lerde esnafa alan açıyor.

Ürün etiketlerinde “üretici”nin lansmanı da zorunlu olacak.

Tedarikçi kooperatifleri kurulacak.

Perakende ticaret PERBİS (Perakende Bilgi Sistemi) üzerinden yönetilecek.

Perakende sektörü 2015’te yüzde 9-10 civarında büyüyecek.

AVM’lerin sayısı 355’e, cirosu 120 milyar TL’ye ulaşacak.

Perakende toplam ciro 300 milyar TL olacak.

ORGANİZE TİCARETTE YENİ DÖNEM

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 15 Ocak 2015’te, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Perakende sektörü tarafından ısrarla istenen ve beklenen kanun önemli yenilikler, ‘Organize Perakende Sektörü’ne (AVM’ler) de yenilik ve yükümlülükler getiriyor. Kanunla birlikte Türkiye perakende sektörü bütünsel bir yapıya kavuşturuluyor.

Türkiye ekonomisini rekabetçi kılan bileşenlerin başında büyük “iç piyasa”nın geldiğini biliyoruz. Kişi başına harcanabilir geliri yıllık 11 bin dolara, alım gücü yönünden bundan da fazlasına yakın gelen 77 milyon tüketici Türkiye iç pazarını olağanüstü canlı kılıyor ve her geçen gün daha fazla sayıda yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor.

Bu nedenle Şubat sayımızda perakende sektörü özel dosyasını ele alıyoruz. Önce; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un sektöre getirdiği yeniliklere, ardından da sektörün 2015 yılında göstermesi neredeyse kesin olan performansa farklı yönlerinden bakacağız. Perakende sektörü mal ve hizmet ticaretini kapsadığı için diğer bütün sektörlerin performansını da etkilemektedir. Bu nedenle kapak konumuz bir anlamda diğer sektörler için de bir çerçeve sunmuş olacaktır.

Kanun bekleniyordu, geldi

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yıllardır bekleniyordu. 2015 yılı kanunun ilk uygulama yılı olacak, getirisi-götürüsü de test edilecek. Kanun şu yenilikleri getiriyor:

Ruhsat alma: Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyeleri yetkili olacak. Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken üst meslek kuruluşlarının görüşleri alınacak. Bu kuruluşlar görüşlerini 15 gün içinde bildirecek.

Üreticinin korunması: Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler, üretici ya da tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında ürün talebini doğrudan etkilemeyen bir prim ya da bedel talep edemeyecek.

Perakende işletmeler, satışa konu ürünün talebini doğrudan etkileyen reklam, anons veya raf tahsisi gibi hizmetlerden dolayı üretici ya da tedarikçiden, sözleşmede türü ve oranı belirtilmedikçe prim ya da bedel talebinde bulunamayacak.

Ödeme öncelikleri: Üreticiler ya da tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklı ödemelerin, sözleşmede öngörülen tarihte yapılması esas olacak. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi 30 günü geçemeyecek.

Üretici markası: Yurtiçinde üretilen ve gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım ürünleri gibi hızlı tüketim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve ambalajında, perakendecinin ad, ünvan veya markasının yanısıra üreticinin ad, ünvan ya da markasına yer verilecek.

Alışveriş kampanyaları: Perakende işletmeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla indirimli ya da promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebilecek. Ancak kampanyanın süresi; iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres ya da faaliyet konusu değişikliğinde 3 ayı, tasfiye durumunda ise 6 ayı geçemeyecek. Perakende işletmeler, başlangıç ve bitiş süresi belli olmayan indirimler yapamayacak.

Sürekli indirimli satış: Kanunda, sürekli indirimli satış; seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası, kusurlu ve benzeri malların, perakende işletmelerce, indirimli fiyattan ya da malların fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl boyu satılması olarak tanımlanıyor.

Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelerin ön cephesinde ve mağaza içerisinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilecek.

Ortak kullanım alanları: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza ve diğer ticari işletmeler İmar Kanunu ve ilgili mevzuatına göre müşterileri için otopark alanı oluşturmakla yükümlü olacak. Alışveriş merkezlerinde, satış alanının en az binde beşine tekabül eden alanın sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması zorunlu olacak. Bakanlık, bu oranı bir katına kadar arttırmaya yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

Alışveriş merkezlerinde, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulacak.

Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçlarına göre oluşturulacak.

Çalışma saatleri: Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının ya da tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınarak vali tarafından belirlenebilecek.

Tedarik ve dağıtım kooperatifleri: Esnaf ve sanatkar işletmelerince satışa sunulan malların etkin bir şekilde piyasadan temini amacıyla tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilecek. Kooperatifler, kuruldukları tarihten itibaren, 10 yıl boyunca gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunları kapsamında tahsil edilecek vergileri yüzde 50 tutarında ödeyecek.

Perakendeciler Konseyi: Perakende ticaretin kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması amacıyla karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak, sorunları tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Bakanlığın koordinatörlüğünde Perakendeciler Konseyi oluşturulacak.

Denetim-ceza: Kanuna göre, kanuna aykırı hareket eden perakende satış işletmelerine 2 bin lira ile 50 bin lira arasında ceza uygulanacak.

Ustalık: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde, meslek odaları, işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, o işyerinde ustalık gerektiren işleri yapacaklardan ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorunda olacak. Birden fazla kişi çalışıyorsa bir kişiden ustalık belgesi alınması yeterli olacak.



AVM’LERDE KÜÇÜKLER KORUNACAK

%5 Esnafa: Alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkar işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yer ayrılacak. Bu yerler, esnaf ve sanatkar işletmecilerinden yeteri kadar talep olmaması ya da boşalan yerlerin duyuru tarihinden itibaren 10 gün içinde doldurulamaması halinde diğer talep sahiplerine de kiralanabilecek.

%5 Zanaatkara: Alışveriş merkezlerinde, geleneksel, kültürel ya da sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde 2'si oranında yer ayrılacak. Bu yerlerin kira bedeli, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olamayacak.

%5 Yöreselliğe: Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalarda, satış alanlarının en az yüzde 1'ine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla yöresel ürünlerin satışına ayrılacak.



PERBİS kurulacak

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak.

PERBİS, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılacak ve bu kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan elektronik kayıt sistemleriyle çevrimiçi olarak birbirine bağlanacak. Perakende işletmeler, işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri kapsayan yetkili idarenin izniyle açılacak ve faaliyete geçecek. İzin, PERBİS üzerinden verilecek. İşyeri açma başvurusu uygun bulunmayanlara sonuç en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak tebliğ edilecek.



2015 YILINDA PERAKENDE % 9 CANLANACAK

Türkiye perakende sektörü geleneksel kalıbından çıkarak AVM’lerle ve yurtdışına açılmayla büyüyor. Sektörde 1.8 milyon kişi faaliyet gösteriyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a baktık; şimdi de sektörün 2015 yılına farklı açılardan bakalım.

Perakendecilik yakın geçmişe kadar “Bakkaliye”, “Nalburiye”, Züccaciye” kavramlarının içine sığan basit ve sessiz, büyük oranı da “kayıtdışı”nda kalan bir sektörken son 30-40 yıl içinde Türkiye’de başa güreşen güzide bir sektör haline geldi. Kısa tarihine rağmen büyürken ekonomiyi büyüten bir kaç sektör arasına girdi.

Türkiye perakende sektöründe yaşanan dönüşümün esas özelliğini, geleneksel perakende biçimindeki daralma, ‘Organize Perakende Sektörü’nde (AVM’ler) yaşanan gelişme oluşturdu.

AVM’ler sayesinde alışveriş rutin bir günlük iş olmaktan çıkarak sosyal ve kültürel bir faaliyet özelliği kazandı.

AVM’lerin yanısıra perakende sektörünün bir diğer gelişmesi de, “mağazalar zinciri” olarak ortaya çıktı. Herhangi bir ürün veya hizmetin markalaşması süreci, mağaza zinciri açmak, franchise veya bayilikler vermek biçimde şekillendi.

Türkiye perakende sektöründe yaşanan dönüşümün bir önemli boyutu da yurtdışı pazarlara açılması oldu. Sektör Türkiye’nin sınırları dışına da çıktı. Bu açılma da iki farklı ayak üzerinden gelişti. Biri, Turquality kapsamında sağlanan desteklerle yurtdışında açılan mağazalar oldu. Bir diğeri de Türk girişimcilerin yabancı ülkelerde yaptığı AVM yatırımları sayesinde gerçekleşti.

Perakende sektörünün modern ve organize gelişmesi,Türkiye’de KOBİ ölçekli imalat sektörünü de güvenli tedarikçiler olarak geliştirdi. Bu dinamiği ile binlerce imalatçı KOBİ, süreç içinde ihracatçı oldu. Bu nedenle perakende sektörü denildiği zaman imalatçı KOBİ’ler için iç pazar/dış pazar farkı ortadan kalkıyor, her iki pazar için de aynı kalite ve standart ürünlerin üretimi mümkün olabiliyor.



Sektörün yeni yapısı

Türkiye perakende sektörünün 2014 yılı hacmi 275 milyar TL oldu ve sektör hacminin 2015 yılında yaklaşık yüzde 10 büyüme ile 300 milyar TL’lik bir hacme ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yalnız şu da var; Türk perakende sektörünün hacmi kadar, genel ekonomi üzerinde sağladığı pozitif etki de önem taşıyor.

Türkiye'de 1 milyon 800 bin kişinin gösterdiği ekonomik faaliyet doğrudan veya dolaylı olarak perakende sektörüne ekleniyor. Perakende sektörümüz son 10 yılda yüzde 5.7'lik yıllık ortalama büyüme hızıyla Türkiye'nin en hızlı gelişen sektörlerinden biri olarak öyle bir noktaya geldi ki; ülke ekonomisinin büyüme kapasitesinden bağımsız olarak yüzde 9-10 civarında ölçülebilen bir büyüme kapasitesi edindi. Ekonominin diğer alanlarında sıkıntı çıktığında perakende sektörü imdada yetişiyor.

Türk perakende sektörünün yaklaşık yüzde 60’ı halen geleneksel kalıplarıyla devam ederken yüzde 40’ı da modern biçimlere ulaşmış bulunuyor.

AB ülkelerinde modern perakende sektörünün payı, toplam perakende sektörünün yüzde 80-90’ına yakın iken Türkiye’de bu oran yüzde 40-42 aralığında seyrediyor. Demek ki sektörün gelişme ve büyüme yolu açık.

Sektörün genel yapısı içerisinde gıda perakendeciliği yüzde 52’lik paya sahip. Gıda dışı perakendeciliğin payı ise yüzde 48.

Türk perakende sektörünün özel cazibesi özel sermayeli fonları ve yurtdışı yatırımcıları kendine çekiyor ve bu sayede yerli oyuncular da organize perakende açısından dinamizm kazanıyor. Sektöre yapılan her yatırım bire bir yansımayla istihdamı artırıyor.

Perakende sektörü dönüşürken Türkiye’nin yoksul ve az gelirli toplum kesimlerinin refah düzeyini de yükseltiyor. Çünkü; büyük süpermarketlerin ve mağaza zincirlerinin açılmasından sonra, hızlı tüketim maddeleri fiyat endeksleri de düşme eğilimi gösteriyor ve bu durum özellikle düşük gelir seviyesindeki ailelerin ürünleri daha ucuz fiyatlarla alabilmelerini sağlıyor.



(AVM): Organize Perakende

Perakende sektörünün gelişme trendi AVM dediğimiz yapı içinde organize olma yönünde seyrediyor. Bu yönde Türk toplumunun, özellikle kentlileşmiş kesiminde büyük bir tüketici dönüşümü yaşanıyor.

Türkiye’de 2014 sonu itibarıyla toplam 338 AVM faaliyet gösteriyor. Bunlardan 112'si İstanbul'da bulunurken; İstanbul, Türkiye'nin en fazla AVM ve kiralanabilir alanına sahip şehri konumunda.

2014 yılında açılan yeni AVM sayısı 13 oldu ve AVM’lere toplam ziyaretçi sayısı 1.7 milyar kişi olarak gerçekleşti.

AVM’lerde yapılan perakende işlem hacmi 75 milyar TL oldu. 2014’te en yüksek ciro artışı yüzde 11.9 ile giyim kategorisinde yaşandı. Yıl içinde AVM sektörünün ortalama mevcut istihdamı 400 bin civarında oldu.

2015 yılında AVM sayısı 355’e yükselecek ve kiralanabilir alan 12.84 milyon metrekareye ulaşacak. Yeni projelerin toplam yatırım değeri ortalama 3 milyar doları bulacak. AVM sektöründe 2015 yılında ortalama 120 milyar TL’lik bir ciroya ulaşılacak ve 20-25 bin civarında kişiye istihdam sağlanacak.

Sektörde toplam yatırım miktarı 50 milyar doları aşmış bulunuyor. Bu yatırımın 14 milyar doları yabancı sermaye tarafından yapıldı.

2015 ve sonrasında alışveriş merkezlerinde yeniden yapılanma mimari güncellemeleri de olacak. 7-8 yılı aşkın projelerde güncel ihtiyaçlara dönük revizyonlara başlandı. Yeni açılan her AVM artık tüketici talepleriyle bütünleşen, çevreye duyarlı yapılar olarak inşa ediliyor.

Yabancı yatırımcının ilgisi halen faal olan alışveriş merkezlerinin satın alınmasına yöneldi.

Bazı bölgelerde AVM yoğunlaşması yaşandı. Türkiye’nin 51 ilinde halen AVM açılamadı.

AVM’lerde metrekare başına ciro miktarı 601 lira olarak hesaplanıyor.

AVM sektöründe Türk firmaları artık daha rekabetçi konuma geldiler ve profesyonel bir yapıya sahip oldular.

Bir bütün olarak AVM sektörümüz ülke ekonomisinin rekabetçi yapısının taşıyıcı kolonlarından biri durumuna geldi.



Yurtdışında perakende sektörümüz

Türkiye perakende sektörünün dikkat çeken bir özelliği de küreselleşmekte sağladığı başarıdır.

Perakende sektörümüzün küreselleşmesi iki ayakta gelişmektedir. Bunlardan biri; yerli markaların yurtdışında açtığı mağaza zincirleri, diğeri de yurtdışında yapılan AVM yatırımlarıdır.

Sektörün yurtdışı perakende yatırımları ciddi bir genişlik kazanmıştır. Gelinen aşamada Türk perakende şirketleri için özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgeleri önem kazanmaktadır.

Hazır giyimden mobilyaya kadar pek çok farklı alanda dünyaya açılan Türk markalarının yurtdışında 3 bini aşan mağazası faaliyet göstermektedir. Perakendeciler, 2023’te 20 bin mağazayla tüm dünyaya 20 milyar dolarlık markalı ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu gelişmede kamu desteğinin önemini gözden kaçırmamalı. Turquality Programı kapsamında farklı sektörlerden 91 firmanın 103 markasına destek veriliyor. Turquality’ye hazırlık olarak planlanan Marka Programı kapsamında ise 47 firmanın 50 markası destekleniyor.



İnternette perakende patlaması olacak

2014 yılında Türkiye’de internetten alışveriş yapanların sayısı 12 milyona ulaştı. Hacim olarak e-ticaretin Türk perakende piyasasına oranı ise yüzde 1.7 oldu. Gelişmiş ülkelerde bu oran ortalaması 5.5 iken Çin, Polonya gibi gelişmekte olan ülkelerde yüzde 3.5 seviyesindedir. İnternet penetrasyonunun yüzde 49 olduğu ülkemizde ise online perakendenin 8 milyar TL’ye yaklaşan bir büyüklüğü 2015 yılında yakalaması bekleniyor.

2015 yılında perakende e-ticarete ivme kazandıracak teknolojik gelişmeler de yaşanacak. Örneğin 2015 yılında ibeacon gibi müşteriyi dijital verilerinden takip ve tanıma teknolojilerini, makinelerin kendi aralarındaki iletişimini (nesnelerin interneti) ve yine yer bağımsız erişim sağlayan bulut teknolojilerinden yükselen girişimleri kullanır hale geleceğiz.



2015’’te perakende üzerinde destekleyici sektörel faktörler

Konu perakende olunca, bir çok sektörün performansını da ilgilendiren bir alana girmiş oluyoruz. Sektörün genel görünümünü belirleyen yan sektörlerin bazılarına baktığımızda 2015 yılı perakende piyasasının görünümü daha da netleşiyor. İşte bunlardan bazıları:

Piyasa: 2015’in biri pozitif diğeri negatif olmak üzere iki ana hikayesi olacak. Petrolün düşmesinin düşük büyüme sancısı çeken Türkiye’ye ilaç gibi gelmesi bekleniyor. Ayrıca cari açığın da yıllık 30 milyar dolar seviyesine geri çekilmesi bekleniyor. Bu olumlu projeksiyonun başta hisseler olmak üzere Türk varlıklarında yükselişe yol açması bekleniyor.

Otomotiv: Otomotiv sektörünün 2015 yılı beklentisi ise üretim, ihracat ve iç pazarda 2014’te paralel bir performansın sergilenmesi. İç pazarda seçimlerin sonuçlarına bağlı olarak yüzde 5’lik bir artış öngörüsü de yapılıyor.

Enerji: 2015’te düşük petrol fiyatlarının ekonomideki görünümü iyileştirmesi bekleniyor. Petroldeki düşüşün, en önemli etkisi enflasyon alanında olacak.

Turizm: 2014’te 37 milyon 300 bin turistin geldiği ve yaklaşık 34 milyar dolarlık gelirin elde edildiği Türkiye’de, 2015 için tahmin edilen turist sayısı ise 39 milyon 200 bin. Gelen turist sayısında yüzde 5.3’lük bir artış beklenirken, turizm gelirinin ise 36.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Perakende: Sektör toplamda 300 milyar dolara ulaşırken organize perakendenin payı da artıyor. Son yıllarda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşan organize perakende sektörü 2014’ü 120 milyar dolar ciro ile kapattı. Yeni yılda Anadolu illerinde açılacak 30’a yakın alışveriş merkezi (AVM) ve turist sayısının artmasıyla sektörün 2015’te yüzde 12 büyüyerek 130 milyar doları aşması bekleniyor. 2014’te 80 bin yeni istihdam sağlayan sektörün 2015’te 100 bin kişiye daha iş vermesi bekleniyor. 2009 sonunda 450 bin kişi olan perakende sektörü istihdamı, 2015’te 900 bine yükselecek.

Teknoloji: 2014’te teknoloji açısından sıcak gelişmeler yaşandı. Kredi kartıyla cep telefonlarına satışa taksit yasağı geldi. Yasak cep telefonlarının satış adedini düşürdü, harcanan para arttı. 2015’te yaşanması beklenen ilk gelişme ithal cep telefonu ve tablete gelmesi planlanan ek vergi. 2015’te 4G internet Türkiye’deki kullanıcılarla buluşacak. Bunun için ihalenin yılın ilk yarısında yapılması bekleniyor. İhale sürecinden sonra ise 2015 sonuna doğru 4G internetin kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Sigorta: 2014’te sigorta pazarı yüzde 2.5, hayat sigortası pazarı yüzde 14 küçüldü. Buna otomotiv satışlarının azalması ve bireysel emeklilik sistemine katılımın artması neden oldu. Buna rağmen sigortacılar 2015’te ise ekonomideki gelişmeye paralel, sigorta pazarının da 7-8 puan büyümesini bekliyor.

Bankacılık: Küresel kriz sürecindeki sağlam duruşu ile uluslararası platformlarda da dikkat çeken Türk bankacılık sektörünün 2014’te karlılığı yüzde 8.1 oranında düştü. Sektörün özkaynak karlılığı ise yüzde 11.26 olurken aktif karlılığı yüzde 1.23 olarak gerçekleşti. Bu süreçte bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 12 artarken kredilerde de yüzde 15 büyüme sağlandı. Bankacılık sektörünün aldığı önlemlerin sonuç vermeye başlamasıyla 2015’te karlarını nispeten artırması bekleniyor. Özellikle ticari kredilerde yüzde 15-20 büyüme hedeflenirken, takibe düşen kredi oranında artış beklentisi sektör açısından önemli bir risk alanı olarak öne çıkıyor. 2015 ayrıca başta Ziraat olmak üzere kamu bankalarının katılım bankası kurma çabalarına sahne olacak.

Emlak: İnşaat sektörü 2014’ü zorluklara rağmen iyi bir tablo ile kapattı. Sektör, 2014’te 1 milyon 145 bin konut satışı gerçekleştirdi. İnşaat sektörü için yıl içinde atılan en önemli adımlar Tüketici Kanunu ve ‘rant vergisi’ uygulaması oldu. Sektörü disiplin altına almak için yapılan düzenleme ile ruhsatsız konut satışı yasaklandı, inşaatlara tamamlama sigortası getirildi. 2015’te ise en çok konuşulacak konunun kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri olması bekleniyor. Gayrimenkul firmaları arsa arzının sınırlı olması nedeniyle 2015’te ağırlıklı kentsel dönüşüm projelerine soyunacak. Yapılan düzenlemelerin süreci hızlandırması bekleniyor. İmara “rant vergisi”nin konulması da 2015’te sektörün gelişme seyrinde faktörlerden biri olacak.

e-ticaret: 2015 yılında e-ticaret sektörünü derinden etkileyecek birçok yenilik geliyor. Omni-channel terimi daha çok duyulacak. 2015 yılında iBeacon destekli mobil e-ticaret uygulamaları ile kullanıcılara lokasyon bazında tekliflerin verildiği ve kampanyaların sunulduğu projeleri göreceğiz. Click’n Collect yaklaşımı ve ROPO analizleri yakından takip edilecek. Sosyal medya ağırlıklı SEO çalışmaları hız kazanacak. Müşteriler, markanın kanallarıyla değil doğrudan markayla iletişime geçecek. Perakendeciler müşteriyi bireysel olarak tüm kanallar üzerinden stratejik ve koordineli bir şekilde ele alacak. Fiziksel mağazadan alışveriş yapan bir müşteri markanın e-ticaret sitesine girdiğinde daha önce satın aldığı ürünlere göre ürün önerme ya da e-ticaret sitesinden alışveriş yapan müşterileri fiziksel mağazada tanıyıp onlara özel indirim ve promosyon sunma olanakları 2015’in önemli gelişmelerinden birisi olacak. 2015 yılında artık kullanıcıların e-ticaret sitesinden bir ürün alırken gerçekten mobil olup olmadığı daha önemli olacak. Dijital pazarlama yatırımlarında hangi kanalın daha karlı olduğunu saptamak için ROPO analizleri 2015 yılında sıklıkla duyacağımız çalışmalar arasında olacak.



VAHAP KÜÇÜK - Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı

2015’te yüzde 9 büyüme

2015’te perakende sektörü yüzde 9 büyüyecek, organize perakende de ciro 120 milyar dolar çıtasını aşacak. Geçen yıl toplam perakende sektöründeki istihdamımız 2.5 milyon oldu. Bunun 750 bini organize perakendede yer aldı. Toplam perakendenin 2014’te 250 milyar dolar olan cirosunun 110 milyar dolarını organize perakende sektörü gerçekleştirdi.

Bu yıl 20 yeni alışveriş merkezi kapılarını açacak. Bu merkezler modern perakende istihdamına yaklaşık 50 bin kişilik katkı sağlayacak. Gerek Rusya ve Ukrayna’da, gerekse Irak ve Suriye gibi komşularımızdaki gerilim ve çatışmalar ticaretimizde ciddi anlamda belirleyici olmaya devam edecek. İçeride ise genel seçimler elbette önemli bir gündem maddesi olacak. FED’in beklenen faiz artırımının doğuracağı sonuçlar, bölgede, özellikle komşu ülkelerde öngörülemeyen hareketlilikler, artan rekabet ve yüksek finansman maliyeti nedeniyle azalan karlılıkları öngörülen olumsuzluklar konusunda sayabiliriz.





HÜSEYİN DOĞAN - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı

2023’te yurtdışında 20 bin mağaza

Avro’da yaşanan düşüşten markalarımızın önemli çoğunluğu, özellikle dolarla iş yapılan yerlerde etkilenecektir. Bazı yerlerde kısa vadede markalar bir strateji değişikliğine gitse de uzun vadede bu yatırımları etkileyecek bir strateji değişikliği olmayacak.

2014’te yurtdışında daha fazla mağaza açılmasını bekliyorduk. Fakat çevre ülkelerdeki sorunlar nedeniyle bunu başaramadık. 2015’te çalışmalarımız devam edecek. 2023’te 20 bine çıkartılması gereken mağaza sayısına ulaşmak için 2014’teki açıkları kapatacağız.



MUSTAFA ALTUNBİLEK - Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Eksikler yönetmelikle tamamlanmalı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) olarak 2000 yılından bu yana sektörün gündeminde olan Perakende Yasası’nı memnuniyetle karşıladık. 200 milyar doları aşkın cirosuyla Türkiye’de toplam ticaretten yüzde 13, toplam istihdamdan yüzde 17 pay alan perakende sektörünün, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi ve kayıt altına alınması için bu yasa çok önemliydi. Yasa ayrıca işyeri açmada yaşanan bürokratik işlemlerin en aza indirgenmesi ve yerel üreticinin koruma altına alınması açısından da hayati öneme sahip.

Ancak yasada gördüğümüz bazı eksik ayakların, yönetmeliklerle mutlaka giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlardan ilki perakende işletmelerin çalışma saatleriyle ilgili. Görüşümüz, sektörde pazar günlerinin tatil edilmesi gerektiği yönünde. Bu tatil, rekabetin küçük işletmeler nezdinde daha sağlıklı yürümesini getirecektir. Bir diğer eksik ayak, işyeri açılabilecek lokasyonların, net bir biçimde ortaya konmamış olmasıdır. Yeni bir perakende noktasının hangi kriterlerle açılabileceği yetkili merciler tarafından araştırılmalı.



Yasin Şerefoğlu - Taurus AVM Yönetim Kurulu Üyesi

Hizmetin kalitesi yükselecek

Alışverişi AVM odaklı bir kent olan Ankara’da sözkonusu yasa, ziyaretçilere olduğu kadar sektör için de gelişmeye olanak tanıyacak. Yasa sayesinde alışveriş merkezleri halka daha iyi hizmet verecek. Alışveriş merkezi kavramına hukuki boyut kazandıran yasayla AVM’ler tam anlamıyla yaşam merkezi olarak, halkın tamamını kucaklayacak.

Yasayla AVM’lerde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası ve çocuk oyun alanı gibi hizmetler zorunlu hale getirildi. Biz Taurus AVM’yi projelendirirken, daha önce hayata geçirilmemiş hizmetlere yer vermek istedik. Küçükten büyüğe ‘herkesin AVM’si’ olabilmek için her alışveriş merkezinde olmayan, Türkiye’de ilk kez uygulanan hizmetleri hayata geçirdik. Yasada yeralan maddeler de ne kadar doğru düşündüğümüzü gösterdi. Çünkü yasayla zorunlu hale getirilen hizmetlerin çoğu zaten Taurus açıldığından bu yana mevcut.



50 milyar dolarlık yatırım değerine sahip AVM sektörünün temsilcisi AYD'nin (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) gelenekselleşen AVM Yatırımları Konferansı 5 Mart 2015’te Wyndham Grand Otel’de gerçekleştirilecek. AVM sektörüne yön veren AYD ve sektörün SOYSAL işbirliği ile hayata geçirilecek konferans; AVM yatırımcılarını, merkez yöneticilerini, perakendecileri ve sektöre destek veren firmaları biraraya getirecek. VII. AVM Yatırımları Konferansı’nda sektörel konulardan yeni ufuklar açacak oturumlara, farklı bilgi ve deneyimlerin aktarılacağı yol gösterici bir içerik sunulacak.