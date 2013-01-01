Avrupa'nın ikinciliğine yükselen sektör

Mehmet Uysal - PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma,Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı, Plastik Sektörü





2012 durumu:

Plastik sektörü ülkemizin en hızlı ve istikrarlı büyüyen sektörleri arasında yer alıyor. Sektör bugün Almanya ve İtalya'nın ardından Avrupa üçüncüsü durumunda. 2012 yılında sektör hedef ve beklentilerini gerçekleştirdi; üretimde yüzde 10'luk büyüdü ve 7.3 milyon tona ulaştı. Yüzde 95'i KOBİ niteliğinde olan 6 binin üzerinde firma 300 bin kişi istihdam etti. Girdi sağladığı diğer sektörler üzerinden ihracatı için hedefi 11 milyar dolar oldu.



Sektörün sorunları:

İhracatta; Suriye sorununun çözümü, İran ile ilişkilerin düzelmesi. Yeni petrokimya yatırımları uzun vadede hayata geçirilebileceğinden, bu zaman zarfında ithalatın rahatlatılması. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi. Her yıl 650 milyon dolar civarında makina yatırımı yapan sektörde "leasing"te yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi.



2013 sektörel hedefler:

Plastik sektörünün 2013 yılında yüzde 6-7'lik bir büyüme hedefi var. Üretim miktarını 8 milyon tona; direkt ve dolaylı ihracatını ise yaklaşık olarak 11.5 milyar dolara ulaştırmayı öngörüyor. 2013 yılı sektör çalışmalarında PAGEV geri dönüşüm ve çevre konularını en önemli gündem maddeleri olarak öne çıkaracak. Yeni teşvik paketi sektörde yatırımları artıracak.