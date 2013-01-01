Döviz kazandıran sektör: Plastik

Selçuk Aksoy - PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı





Sektör 2012 durumu:

Yılın 10 ayında doğrudan 4 milyar 162 milyon dolar, dolaylı olarak ise 4 milyar 579 milyon dolar ihracat yaptı ve Türkiye'ye 8 milyar 741 milyon dolarlık döviz kazandırdı. Ekim ayı sonunda miktar bazında üretimi 5.7 milyon tona ulaştı ve sektör cirosu 23.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün Türkiye ekonomisine sağladığı katmadeğer ise 9.2 milyar dolar.

Miktar bazında, 1 milyon 130 bin ton mamul ve 500 bin ton hammadde olmak üzere 1.6 milyon ton ihracat gerçekleştirildi. Direkt mamul ihracatından 3.3 milyar dolar, hammadde ihracatında 800 milyon dolar olmak üzere 4 milyar 162 milyon dolar döviz sağlandı. Miktar bazında ithalat 4.7 milyon ton plastik hammadde, 400 bin ton mamul olmak üzere 5.1 milyon ton, toplamda 5.1 milyon ton olarak gerçekleşti. Değer bazında ithalat ise 8.3 milyar dolar hammadde, 2.1 milyar dolar mamul olmak üzere 10.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayı sonu itibarıyla mamul bazında 1.2 milyar dolar dış ticaret fazlası, hammadde dış ticaretinde ise 7.4 milyar dolar açık verdi.



2013 sektörel hedefler:

Sektörün yüzde 10 büyümesi bekleniyor. 2013 sonunda 32.1 milyar dolar üretim büyüklüğüne ulaşılacak; sektör doğrudan ihracatı da 5.5 milyar dolara çıkacak. Sektörün toplam katmadeğeri 12.8 milyar dolar gerçekleşecek.



