Aksigorta karşınızda

Aksigorta, müşterilerinin her kanaldan Aksigorta Hizmet Merkezi’ne kolay ve hızlı erişebilmeleri için çağrı merkezleri ve destek kanallarına ulaşmanın en kısa yolu olan “TUŞLA” uygulamasına dahil oldu.

Aksigorta Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Dinçaslan, artık yeni nesil mobil destek platformu “TUŞLA” uygulamasını akıllı telefonlarına ücretsiz indiren Aksigorta müşterilerinin yenilenen Aksigorta Hizmet Merkezi Sesli Yanıt Sistemi’ne kolaylıkla ulaşabildiğini belirtti.