Aksigorta’dan 120 milyon TL net kar

Aksigorta, 2013 yılı ilk yarısında 765 milyon TL prim üreterek 120 milyon TL net kâra ulaştı.





Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, şirket portföyünün uzun vadeli stratejiler ışığında geliştirilmeye devam edildiğini ve motor dışı branşların portföy payının artırıldığını söyledi. Uğur Gülen, Aksigorta’nın 2013 hedeflerini şöyle sıraladı: “2013’de banka kanalında büyümeye, acente kanalımızın kârlılığını iyileştirmeye, dönüşüm projelerini sürdürmeye ve piyasa değerimiz ile hisse performansımızı yükseltmeye devam edeceğiz.”