Aksigorta’dan “İstasyonum Güvende”

Aksigorta’nın “İstasyonum Güvende” Sigortası, bir akaryakıt istasyonunu, sahip olduğu risklere karşı koruma altına alıyor.

Ürün, depremden yangına, fırtınadan hırsızlığa ve doluya kadar birçok riske karşı istasyon binalarını, pompa ve akaryakıt tanklarını, stokta ve satış mağazasında bulunan akaryakıtı, mal, makine ve elektronik cihazları güvence altına alıyor. Pompacıların 3. şahıslar tarafından silahla tehdit veya zor kullanma suretiyle gasp edilmesinde oluşabilecek zararlar da karşılanıyor.