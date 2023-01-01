Allianz, Berlin Demografi Forumu’nda

Allianz, “Berlin Demografi Forumu”nda “Emekli olmak için doğru zaman nedir?” sorusunu masaya yatırdı.

Sektörden ve akademi dünyasından uzmanların katıldığı forumda aynı zamanda, dünyanın farklı ülkelerinin emeklilikte çalışma örnekleri de incelendi. Ulaşılan sonuca göre; Türkiye’de devletin sunduğu emekliliğe tamamlayıcı olarak çıkan Bireysel Emeklilik, birikimler için önemli bir alternatif oluşturuyor. 10 yılı aşkın süredir devam eden sistem, 2013 yılından beri uygulanan devlet teşviki ile daha da cazip hale geliyor.