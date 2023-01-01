Allianz Grubu’nun geliri 122.25 milyar Avro’ya ulaştı

Dünyanın önde gelen sigorta ve finans şirketlerinden Allianz Grubu, 2014'te çok iyi sonuçlar elde etti, toplam gelirleri ilk defa 120 milyar Avro düzeyini aşarak yüzde 10.4 artışla 122.25 milyar Avro’ya yükseldi.

Faaliyet karı yüzde 3.3’lük artışla 10.4 milyar Avro’ya ulaştı. Allianz SE CEO’su Michael Diekmann, 2014 yılındaki tüm zorluklara rağmen Allianz’ın gelirler, faaliyet karı ve net kar açısından gayet iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi.