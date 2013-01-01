Allianz rotasından şaşmıyor

Allianz Group, dünya genelindeki büyümesini 2013' ün ikinci çeyreğinde de sürdürdü.





Şirketin 2012 yılının ikinci çeyreğinde 25,2 milyar avro olan gelirleri yüzde 6.3 oranında artarak 26.8 milyar avro'ya ulaştı. Aynı dönemde 2.3 milyar avro olan faaliyet karı ise yüzde 5.2 artarak 2.4 milyar avro'ya yükseldi.

Allianz SE CEO'su Michael Diekman “Orta Avrupa'da rekor seviyede su baskınları, uzun süreli düşük faiz oranları ve istikrarsız sermaye piyasalarına rağmen işimizi kârlı bir şekilde büyütmeye devam ettik" dedi.