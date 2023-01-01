Allianz Yaşam ve Emeklilik

Temmuz ayı itibarıyla Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik şirketlerinin ana ortağı olan Allianz, Yapı Kredi Emeklilik şirketini Allianz Yaşam ve Emeklilik olarak yeniden markalaştırdı.





Allianz’ın Türkiye CEO’su Solmaz Altın: “Allianz’ın global deneyimi ve Yapı Kredi ile olan güçlü işbirliğimiz çerçevesinde Allianz Türkiye olarak önceliğimiz, müşteri odaklı bir hizmet anlayışını benimsemek ve sürdürmektir. Allianz Yaşam ve Emeklilik adı ile yoluna devam edecek olan şirketimiz kendisine miras kalan başarılı hizmet anlayışını sürdürmeye devam edecektir” diye konuştu.