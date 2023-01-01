Allianz yoksul kadınları araştırdı

Allianz titiz bir çalışmayla, kadınların ileri yaş yoksulluğunu saptadı. Buna göre kadınlar; azalan evlilik oranları, artan boşanmalar ve eksik finansal bilinç nedeniyle yaşlılıklarını yoksulluk sınırının altında geçiriyor.

OECD verileriyle 30 ülkeyi kapsayan araştırma, Türkiye’de 65 yaş üstü kadınların yüzde 15.6’sının yoksulluk sınırının altında yaşadığını gösterdi. Evlilik ve boşanma bağlamında TÜİK 2012 rakamlarına göre evliliklerin sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 1.9 artarken boşanmalar yüzde 2.7 arttı.