Anadolu Sigorta’ya ödül

Anadolu Sigorta’nın bu yıl da ‘Bir Usta Bin Usta’ projesi konseptiyle hazırladığı 2012 yılı Faaliyet Raporu; “içerik geliştirme ve yazım” konularında verilen Copywriting kategorisinde değerlendirilerek Gümüş Ödül almaya hak kazandı.





Galaxy Ödülleri reklam, broşür, dizayn, pazarlama kampanyaları, yeni ürün tanıtımları, promosyon, özel etkinlikler ve websiteleri gibi kategorilerden oluşuyor. Yaratıcılık, performans, başarı ve etkinlik gibi kriterlerin baz alındığı Galaxy Ödülleri’nde başvurular editör ve reklamcılar tarafından değerlendiriliyor.