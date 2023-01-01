AvivaSA’dan ‘BES yatırım danışmanlığı’

AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su Meral Eredenk, Ak Portföy’ün desteğiyle sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan “Yatırım Danışmanlığı” projesini başlattıklarını açıkladı.

Proje, müşterilerinin ve satış kanallarının bireysel emeklilik yatırım ürünleri ve piyasalar hakkında etkin, sade ve anlaşılır bilgilere sahip olmasını sağlıyor. BES TV, piyasa, fon ve pazarlama fikirleri bültenleri ve telekonferanslar gibi uygulamaları kapsayan proje ile müşterilerin yatırım kararları kolaylaştırılıyor.