BES vites yükseltti

Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye’de dokuz yılda istikrarlı büyüdü.





Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Komitesi Başkanı ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu şu bilgiyi verdi: “26 Ekim 2012 tarihli güncel verilere göre sistemdeki katılımcı sayısı 3 milyon 2 bin 904 kişiye ulaşırken, katılımcıların toplam fon tutarı 18 milyar 882 milyon 990 bin 812 TL olarak gerçekleşti. Sektör 2012 yılını 20 milyar TL civarında bir fon büyüklüğü ile tamamlayacak. 2012’de sene başına göre katılımcı sayısı yüzde 14, katılımcıların toplam fon tutarı yüzde 32 oranında büyüdü.”