Dünyagöz, Tiflis’te

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Teşhis ve Tedavi Merkezi açan Dünyagöz, bu şubeyle birlikte yurtdışında toplam 6 noktaya ulaştı.

Dünyagöz Hastaneler Grubu olarak Türkiye’de dünyanın 107 farklı ülkesinden yılda yaklaşık 40 bin hastaya hizmet verdiklerini aktaran Dünyagöz İcra Kurulu Üyesi, İş Geliştirme ve Pazarlama Başkanı Oğuzhan Süral, Almanya’da Frankfurt ve Köln, İngiltere, Hollanda ve Belçika şubelerinden sonra şimdi de Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Teşhis ve Tedavi Merkezi açtıklarını ve yurtdışı yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Gürcistan’dan hastanelerine yoğun hasta talebi bulunduğunu belirten Süral, ön muayene ve muayene hizmetlerinin verileceği merkezde hastaların gerekli durumlarda Türkiye’deki Dünyagöz Hastaneleri’ne ameliyat veya diğer tedaviler için yönlendirileceğini kaydetti. Açılışa Tiflis Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Beşir İyidiker, Gürcistan İşçi, Sağlık ve Sosyal İlişkiller Bakanlığı Bakan Danışmanı Noe Kinkladze, Retina Uzmanı Prof.Dr. Cengiz Aras, Doç.Dr. Anıl Kubaloğlu, Dünyagöz Hastaneler Grubu İcra Kurulu Üyesi Oğuzhan Süral ve Dünyagöz Hastaneler Grubu Gürcistan Temsilcisi Ekatherine Khomeriki katıldı.