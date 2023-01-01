Eureko Sigorta’da yüzde 35 indirim

Eureko Sigorta, müşterilerine indirimli fiyatlarla sağlık sigortası yaptırma fırsatı sunuyor.





Kampanya kapsamında Garanti’den sağlık sigortası haricinde ürün sahibi olan tüm Eureko Sigorta müşterilerine Sağlığım Garantide Prime sigortasında yüzde 35 indirim uygulanıyor. Bu kapsamda yaralanmalardan doğan tedavi masrafları, cerrahi ve tıbbi tedavi harcamaları, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz giderlerini karşılıyor. Ayrıca yılda bir kez ücretsiz olarak 40 yaş üstü kadın sigortalılara kontrol mamografisi çektirme, 40 yaş üstü erkek sigortalılara ise PSA tetkiki yaptırma fırsatı sunuyor.