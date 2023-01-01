Eureko Sigortalılar her mevsim sağlıklı

Eureko Sigorta, 4 Mevsim Acil Tedavi Sigortası ile her mevsime özel farklı bir tedavi hizmeti sunuyor.





4 Mevsim Acil Tedavi Sigortası kapsamında çeşitli özel sağlık hizmetlerinden yararlanan Eureko Sigorta müşterileri sadece hastalıkta değil sağlıkta da Eureko Sigorta ayrıcalıklarını yaşıyor. İlkbaharda diyetisyen ve yaz aylarında komple ağız bakımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilen sigortalılar, sonbahar aylarında grip aşısı, kış aylarında ise check-up hizmetlerinden faydalanabiliyor.