Ev Cini ile aklınız yazlığınızda kalmasın

Türkiye’nin ilk perakende sigorta dağıtım kanalı, ING Grubu'nun yatırımı Sigorta Cini, sigortacılık hizmetini mağazalaştırarak sigortanın kolay ulaşılır olmasını hedefliyor.

Örneğin yazlığı olanlar için: Hırsızların öncelikli hedefi haline gelen yazlık evinizdeki tüm eşyaları, Sigorta Cini’nin evlere özel ürünü ‘Ev Cini’ ile hırsızlık, yangın, sel ve su basması, yer kayması, kar, fırtına ve terör gibi olaylarda zarar görmesine karşı güvence altına alabilirsiniz.