Generali Grup “Dönüşüm”e gidiyor

Generali Sigorta Türkiye Genel Müdürü Mine Ayhan’ın verdiği bilgiye göre Son beş yılın en iyi dokuz aylık dönemini yaşayan Generali Sigorta, 2013 yılının 9 ayında 60 ülkede gösterdiği faaliyetlerle net karını geçen seneye göre yüzde 40 arttırarak 1.6 milyar Avro’ya çıkardı.

Net kar rakamının en büyük destekleyicisi Grubun teknik performansının kayda değer katkısıyla, faaliyet karının yüzde 20.3 arttığı hayat dışı branş oldu. Grubun faaliyet karı yüzde 6.2’lik artışla 3.4 milyar Euro oldu.