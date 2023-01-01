Generali Sigorta sürücüleri uyarıyor

Generali Sigorta Araştırma Merkezi’nin (GAM) biraraya getirdiği çeşitli araştırma sonuçları ilginç detayları ortaya çıkardı.

Buna göre İstanbul, Moskova’dan sonra Avrupa’nın trafikte en çok zaman geçirilen kenti oldu. Generali’nin oluşturduğu profile göre Moskova ortalama yüzde 65 yoğunluk ile zirveye yerleşirken, İstanbul yüzde 57 yoğunluk ile ikinci oldu. Generali, İstanbul’da yaşanan trafik artışının önemli unsurlarından birisinin son yıllarda, otomobil satışlarına olan ilginin artması olduğuna dikkat çekiyor.