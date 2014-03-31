Generali Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Namık Tan getirildi

Türkiye’nin İsrail ve ABD nezdindeki Büyükelçilik görevlerini de üstlenmiş olan eski diplomat Namık Tan, Generali Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

T.E.D. Ankara Koleji ve Ankara Hukuk Fakültesi mezunu Namık Tan, 2009’da Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçi-Müsteşar Yardımcısı, 2010’da Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD nezdindeki Büyükelçiliği görevini yürüttü. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Washington’daki görevini tamamlayarak yurda dönen Namık Tan, Generali Sigorta ailesine katıldı.