ING Emeklilik 1 milyarı aştı

ING Emeklilik, toplam fon büyüklüğünde 1 milyar TL'yi aştı.





ING Emeklilik Ceo’su Jetse Frederik de Vries şöyle açıkladı: “2011 yılında 177 bin 500 olan BES katılımcı sayımız, 2012 Ekim ayı itibarıyla 194 bine ulaştı. Hayat sigortalarında müşteri sayımız 2011 yılında 349 binken, geçtiğimiz Ağustos ayında 477 bine çıktı. Aynı zamanda geçen yıl 778 milyon lira olan fon büyüklüğümüzü bu yıl 1 milyar TL’nin üzerine (31 Ekim tarihi itibarıyla 1.025.014.055 TL) taşıyarak önemli bir eşiği aşmış bulunuyoruz.”