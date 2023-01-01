ING Emeklilik: Her KOBİ’ye özel ‘asistan’!

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketi ING Emeklilik, KOBİ’leri desteklemek ve büyümelerine yardımcı olmak amacıyla sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi.

‘KOBİ Danışmanlık ve Asistanlık Hizmeti’ kapsamında BES planı satın alan KOBİ’lere İnsan Kaynakları, Hukuk, Vergi-Maliye, Dış Ticaret, Fuar programları gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak. Ayrıca KOBİ’lerin sahipleri ve çalışanları, konut/iş yeri asistans, yol yardımı, medikal asistans ve organizasyon hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.