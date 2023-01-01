ING Emeklilik’te yeniden yapılanma

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden ING Emeklilik’te uzun yıllardır farklı görevler üstlenen Sarper Evren, Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, kariyerine 1994 yılında Oyak Sigorta A.Ş.’de uzman yardımcısı olarak başlayan Sarper, ING Emeklilik’te 2012 yılında yönetim kurulu üyesi seçilmiş ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atanmıştı.