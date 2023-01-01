ING Grubu, sigortacılıkta‘NN’ ile devam

Yeniden yapılanma neticesinde, ING’nin sigortacılık bölümü, ‘NN’ adıyla yoluna devam edecek.





Sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinin halka arzı (IPO) aracılığıyla Avrupa'daki bankacılık operasyonlarından ayrılmasına yönelik plan çerçevesinde, Avrupa’da 15’ten fazla ülkede, 12.000'in üzerinde çalışanla 15 milyonu aşkın müşteriye emeklilik, sigorta, yatırım ve bankacılık hizmetleri sunan ING Grubu, bu çalışmaları 2014 yılında tamamlamayı planlıyor. Yeniden yapılanma neticesinde, ING’nin sigortacılık bölümü, ‘NN’ adıyla yoluna devam edecek.

Aralarında ING Sigorta, ING Yatırım Yönetimi ve Nationale-Nederlanden'in de bulunduğu iş birimleri ING’nin uzun yıllara dayanan mirasını destekleyen ‘NN’ markası altında tek çatıda toplanacak. Geçiş süreci, kademeli olarak gerçekleşecek.