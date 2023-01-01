Mapfre, ‘Genel Servis’i yaygınlaştırdı

Mapfre Genel Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Dağlıer, ‘Genel Servis’ ile Türkiye’de ilk olma niteliği taşıyan avantajları açıkladı ve “Genel Servis Araç Onarım Merkezlerini yaygınlaştırdık, Genel Servis Türkiye’de 6 şehirde, toplam 25 bin metrekarelik bir alan ve 145 çalışanıyla müşterilerimize hizmet veriyor.

Yeni merkezler açacağız” dedi. Tolga Dağlıer, İstanbul’da biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında olmak üzere kısa süre içerisinde açılacak 2 yeni araç onarım merkeziyle toplam Genel Servis sayısını 7’ye yükselteceklerini belirtti.