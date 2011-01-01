Sigorta sektöründe konsolidasyon beklentileri

Sabancı Holding ve Ageas’ın Aksigorta’daki ortaklıkları iki yılını doldurdu.





Sabancı Holding ve Ageas’ın Aksigorta’daki ortaklıkları iki yılını doldururken, Aksigorta, 2011 yılında 32 milyon TL, 2012 yılında 49 milyon TL olan net karını 2013 yılının ilk yarısında 120 milyon TL’ye çıkardı. Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, Aksigorta’nın teknik karlılığının 2011’den bu yana 7.5 kat arttığını, Aksigorta hisselerinin yüzde 70 değer kazandığını söyledi.