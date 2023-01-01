Sigorta sektöründe yenilikler

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni yönetiminin Birlik Başkanı Ramazan Ülger’in verdiği bilgiye göre; TSB tarafından hazırlanan, sektör genelinde uygulanacak ve sonbaharda tamamlanması hedeflenen yeni iş modeli, 4 önemli değişimi beraberinde getirecek.

Oto Sigortaları Projesi’yle ‘sadece sertifikalı eşdeğer parça’ kullanılacak, ‘Suistimal Bürosu’ kurulacak, trafik kazası mağdurlarını zarara uğratan ‘hasar aracısı suiistimali engellenecek’, son olarak ‘trafik sigortasında zarar kusurlu tarafın sigorta şirketinden değil, kendi şirketinden karşılanacak.