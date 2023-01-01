Sigortayeri.com’a uluslararası ödül

Teknolojik ve yenilikçi yaklaşımıyla sigortacılıkla ilgili her türlü ihtiyaca hızla çözüm sağlayan Sigortayeri.com, interaktif dünyanın en prestijli ödüllerinden Interactive Media Awards’da dünya genelinde 72 farklı web sitesinin yarıştığı sigortacılık kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği İcra Kurulu Başkanı Ali Erhan Tamer, “Sunduğumuz onlarca farklı vaat ve hizmetle tek amacımız, tüketiciler bizi tercih ettiğinde onlara gerçek sebepler sunabilmek ve onları mutlu sigortalılar haline getirebilmek” dedi.