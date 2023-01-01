Türkiye Finans ile Vakıf Emeklilik işbirliği

Türkiye’nin Katılım Bankası Türkiye Finans, Vakıf Emeklilik ile hayat sigortası alanında bir ilke imza attı.

İki şirket, “Kar Paylaşımlı Katılım Sigortacılığı” modeli ile yeni bir ürün geliştirdi. İslami usullere uygun olan Tekafül sistemine göre şekillenen “Kar Paylaşımlı Katılım Sigortası-Finansman Güvencesi”, Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan’ın yanısıra her iki kurumun üst düzey yöneticilerinin katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu. Derya Gürerk, “Vakıf Emeklilik işbirliğiyle geliştirdiğimiz ‘Kar Paylaşımlı Katılım Sigortacılığı’ modelimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına güvenle cevap vereceğiz” dedi. Mehmet Bostan ise dünyada uygulanan çeşitli Tekafül modellerinden en uygun olanını seçerek Türkiye’ye has bir model oluşturduklarını açıkladı.