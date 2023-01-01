Uyku hastalığı 2 bin hastaya radyoterapi

Medstar Antalya Kanser Merkezi, radyasyon onkolojisi bölümünde iki yılda iki bin kanser hastasının radyoterapi teknolojileri ile tedavisini,

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Özdoğan ve Medstar Kanser Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Sorumlusu Doç.Dr. Berrin Pehlivan’ın evsahipliğinde Medstar Antalya Hastanesi’nde düzenlediği kokteylle kutladı. Prof.Dr. Mustafa Özdoğan, amaçlarının Antalya’yı bir kanser tedavi şehri olarak anılır hale getirmek olduğunu söyledi.