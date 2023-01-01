Yapı Kredi Emeklilik’te yedekleme tek merkezden

Yapı Kredi Emeklilik (YKE), 2 yıl önce GlassHouse Türkiye ile ‘tekilleştirme teknolojisine’ taşıdığı yedekleme sistemini, değişen ihtiyaçlar kapsamında yeniden yapılandırdı.





YKE artık, ülke geneline yayılan sistemlerini tek merkezden yönetip yedeklerken; yedeklerin senkronizasyonunu da en hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebiliyor.

YKE Bilgi Sistemleri Uzmanı Cüneyt Yavuz, GlassHouse Türkiye’nin kendilerine önerdiği çözümün isabetliliği ve sağladığı üst düzey teknik destek hizmetiyle projeyi başarılı bir şekilde tamamladıklarını vurguladı.