Isı yalıtımında merdiven altı üretim sektörü engelliyor

Ertuğrul Yörük - XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Yön.Krl.Başkanı





2012 durumu:

Genel olarak ısı yalıtımı sektörü özel olarak da XPS sektörü büyüme rakamlarını yukarıya taşıdı. "Evini kiraya veren ev sahibinin eğer binaya yalıtım yaptırırsa harcamalarını gelir vergisinden düşebileceği" şeklindeki hükümet açıklaması sektörü sevindirdi.



Sektörün sorunları:

Standart dışı malzemeler ve denetim eksikliği. Merdivenaltı ve kalitesiz üretim. Tüketicilerin yalıtım konusundaki bilinçsizliği. Devlet tarafından teşvik edilmemesi. KDV'nin yüksekliği.



2013 sektörel hedefler:

2012 yılında ısı yalıtımı sektörü için atılan adımlar, 2013'e sektörün daha umutlu bakmasını sağladı. Yasal düzenlemelerin yapılması sektörü yukarıya taşıyacak. Türkiye'nin giderek birçok şehrine yayılan kentsel dönüşüm hareketinin ısı yalıtım sektörüne yansıyacağı öngörülüyor. XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği sektörün gelişimi için tehdit olan merdivenaltı üreticilerle mücadele edecek. CE etiketinin önemini yaygınlaştıracak. Tüketici bilincini geliştirmeye yönelik etkinliklere imza atacak.