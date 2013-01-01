Su yalıtımı zorunlu olmalıdır

Burhan Karahan - Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) Yön. Krl. Başkanı





2012 durumu:

Su yalıtımı sektörü yılı iyi geçirdi, bitümlü örtüler yüzde 80 gibi önemli oranda pay aldı. BiTÜDER geniş katılımlı bir toplantıyla sektör değerlendirmesi yaptı.



Sektörün sorunları:

Su yalıtımı sektörünün gelişmesinin önündeki en önemli etken, Türkiye?de binalarda su yalıtımının henüz zorunlu bir uygulama olmaması. Standart dışı üretim, su yalıtımını mimar, mühendis, müteahhit, mal sahibi gibi su yalıtımı sektör paydaşlarının da yeteri kadar önemsemiyor olması.



2013 sektörel hedefler:

2013 yılında sektörel işbirliğini daha üst noktalara taşıyacak. Kentsel dönüşüm hareketi sektörü hızlandıracak. BiTÜDER, hem denetim yapacak kişi ve kuruluşları hem mimar, mühendis, müşavir firmalar ve uygulayıcılar hem de kamuoyunu bilgilendirerek su yalıtımı ve uygulamaları konusunda standartlara uyumun önemi hakkında bilinç oluşturmaya çalışacak.