Alışan Lojistik ‘Acil Yol Yardım Aracı’ revize edildi

Lojistik sektöründe sunduğu hizmetler ve müşterilerinin beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik çözüm odaklı yaklaşımı ile faaliyetlerini sürdüren Alışan Lojistik, öz mal filo departmanının tesis yenileme sürecini tamamladı.

Alışan Lojistik Operasyonlar Koordinatörü Erkut Kasapseçkin ve Operasyonlar Direktörü Hüseyin Sezgin öncülüğünde teknolojik yenilikler esas alınarak yapılan yatırımlar ile filoya bağlı kullanımda olan Acil Yol Yardım Aracı revize edildi. Yenileme çalışmaları sonucunda Acil Yol Yardım Aracı, uzman teknik kadrosu ve içerisinde bulunan lisanslı ekipmanlar ile yolda oluşabilecek arızalara ve olası kimyasal risklere karşı önleyici, kapsamlı müdahale aracı haline geldi.