Alpet’in hedefi 2018 yılında istasyon sayısını 450’ye çıkarmak

Altınbaş Holding’in Türkiye ve KKTC akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren iştiraki Altınbaş Petrol (Alpet) 2017 değerlendirmelerini ve akaryakıt sektörüyle ilgili 2018 öngörülerini paylaştı. Alpet’in CEO’su Ali Murat Yeşilyurt, “Alpet olarak biz de 2018’e dengeli bir büyüme hedefiyle giriyoruz” dedi.

2017’yi 700.000 m3 (700.000.000 LT) satış ile kapatmayı planlayan Alpet’in Türkiye’deki akaryakıt istasyon ağı 400’ü geçti. Alpet 2018’e ise 450 istasyon hedefi ile ve satış rakamlarında yüzde 10, akaryakıt dışı satışlarda ise yüzde 30 büyüme hedefi ile giriyor.