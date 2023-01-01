Autoport’a ödül var

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen “Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu” bu yıl 10. kez gerçekleştirildi.

Otomotiv sektörünün özel liman ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen Türkiye'nin ilk “otomotiv ihtisas terminali” Autoport, “Taşımacılık, Liman ve Lojistik Hizmetleri Sanayi Sektörü-Büyük Ölçekli Kuruluş” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Ödülü Autoport İşletme Müdürü Bilgin İşler, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un elinden aldı. Geniş park sahaları ile yıllık 400 bin araç elleçleme hacmi bulunan terminalin toplam 656 metre yanaşma yeri bulunan iki rıhtımı, iki gemiye eş zamanlı operasyon yapılmasına olanak veriyor.